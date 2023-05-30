Galatasaray 23. kez şampiyon

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 23. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray 23. kez şampiyon
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 23. şampiyonluğunu kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitmesinde 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar tarihinde 23. kez şampiyon oldu. Aslan ligde en fazla şampiyon takım olarak yer alıyor.

Galatasaray, 1959 yılından itibaren oynanan ligde ilk kez 1961-1962 sezonunda mutlu sona ulaştı. Cimbom, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon olarak ligde tarihinde art arda en fazla şampiyon olan takım konumunda da bulunuyor.

Galatasaray son olarak 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.