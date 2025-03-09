Galatasaray 4 maç sonra kazandı

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçıyla bu sezon 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Alanyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 4 maçtır kazanamama serisini sona erdirdi. Aslan Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u yendikten sonra ligde Fenerbahçe ile 0-0 ve Kasımpaşa ile 3-3, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile 0-0, UEFA Avrupa Ligi’nde de AZ Alkmaar ile 2-2’lik berabere kalmıştı.