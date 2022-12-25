Galatasaray 662 gün sonra liderlik koltuğunda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna geçti. Sarı-kırmızılılar 662 gün sonra haftayı lider tamamladı.

Galatasaray 662 gün sonra liderlik koltuğunda
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor’u mağlup ederek liderlik koltuğuna geçti. Sarı-kırmızılılar 662 gün sonra haftayı lider tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve puanını 30’a çıkardı. Haftaya 29 puan ile lider başlayan Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’a yenilmesiyle Cimbom liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray en son 2020-2021 sezonun 28. haftasını liderlik olarak tamamlamıştı. 3 Mart 2021 tarihinde deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, haftayı averajla Beşiktaş’ın üzerine ilk sırada bitirmişti.

İstanbulspor maçından galip ayrılan Galatasaray, 662 gün sonra liderliğe yükseldi.