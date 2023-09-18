Galatasaray'a Bulgar hakem

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.

Galatasaray'a Bulgar hakem
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45’te Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak bu zorlu mücadelede Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov’un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Maçta VAR koltuğunda Ivaylo Stoyanov, AVAR’da da Dragomir Draganov oturacak.