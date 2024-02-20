Galatasaray'a İngiliz hakem

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray'a İngiliz hakem
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00’te Letna Stadyumu’nda, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek. Bu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi John Brooks olacak.

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Sparta Prag - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR’da da David Coote oturacak.