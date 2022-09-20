Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray’da bu maçın hazırlıkları başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı