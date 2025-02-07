Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Yeni transferlerden Mario Lemina takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalışırken Carlos Cuesta takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.