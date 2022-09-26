Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray’da dinamik ısınmayla başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü