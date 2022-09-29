Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Adana’ya hareket edecek.