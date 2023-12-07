Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında yarın saat 20.00’de Adana Demirspor’u konuk edecek.