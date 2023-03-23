Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlılarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlılarına devam etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.