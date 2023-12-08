Galatasaray - Adana Demirspor maçını statta 45 bin 560 taraftar izledi

Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasını RAMS Park'ta toplam 45 bin 560 taraftar takip etti.

Galatasaray - Adana Demirspor maçını statta 45 bin 560 taraftar izledi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasını RAMS Park’ta toplam 45 bin 560 taraftar takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul’daki yağışlı ve soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu. RAMS Park’taki mücadeleyi toplam 45 bin 560 taraftar izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Adana Demirspor taraftarları da deplasman tribününde takımlarını destekledi.