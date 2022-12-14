Galatasaray Adası'nın atıl kısmı reklam panolarıyla kapatıldı

İstanbul Boğazı’nda bulunan ve 3 parselden oluşan Galatasaray Adası kaçak yapılar nedeniyle yıkılıp daha sonra diğer parsellerin 30 yıllık kiralanması ile tekrar inşa edilerek faaliyete açılmıştı. Galatasaray Adası’nda harabeye dönen atıl bir bölüm ise reklam tabelalarıyla kapatıldı o anlar ise havadan görüntülendi.

Boğaziçi’nde Kuruçeşme sahilinin 165 metre açığındaki 3 parselden oluşan ve Galatasaray Spor Kulübü’nün tapulu mülkü olan ada 28 Mayıs 2017 tarihinde kaçak yapılar nedeniyle yıkıldı. Daha sonra adanın bir bölümü tekrar inşa edilerek 27 Temmuz günü düzenlenen tören ile kullanıma açıldı. 3 parselden oluşan Galatasaray adasının 1 parselinin tapusu Galatasaray Spor Kulübüne ait, diğer iki parselin 30 yıllık kullanım hakkı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alındı. Şuanda adanın eski haline oranla daha küçük bir bölümü kullanılıyor. Diğer bölüm ise kullanılmıyor. Bu bölümün kötü gözükmemesi için ise çevresi reklam panoları ile kapatıldı. Adanın son hali havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bir bölümü modern ve yeni olarak kullanılan adanın diğer bölümünün ise atıl bir şekilde bırakıldığı görülüyor.

Adanın geçmişi

1872’de Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan’a hediye edilen ada, bir dönem Sarkis Bey Adacığı olarak anıldı. 1914’lerden itibaren kömür deposu haline getirildi. Bir süre sonra şehir hatları vapurlarına yakıt sağlayan bir yer oldu. Halka açılması planlanan Kuruçeşme Adası, 1957’de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sadık Giz’in girişimleriyle 150 bin TL karşılığında satın alındı ve Galatasaray üyelerinin hizmetine sunuldu. 1956-1992 yılları arasında kürek dalında öğrenci yetiştirdi. 1957-1968 arası, Galatasaray Spor Kulübü Sutopu Şubesi’ne tahsis edildi. 2006’da eğlence yeri ve lokanta işletmecisine 3 yıllığına kiralandı. İşletmeci, adanın üzerindeki tesislere "Suada" adını verdi.

Adanın yıkımı

Galatasaray Ada’sında kaçak yapılaşma olduğu iddia edilmiş ve bundan dolayı Ada’nın işletmecisine Ada’yı tahliye etmesi için uyarı gönderilmişti. Ancak Ada işletmecisi uyarıyı dikkate almayarak Ada’yı işletmeye devam etti. 28 Mayıs 2017 tarihinde görevliler tarafından, yıkımı gerçekleştirecek araçlar gemi ile Ada’nın yakınına taşınmış ve yıkım başlamıştır.

Adanın yeniden açılması

Ada’nın tekrar faaliyete geçmesi 11 Haziran 2022 tarihinde tekrar Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek’in seçim vaatlerinden biriydi. 27 Temmuz 2022 tarihinde Ada törenle tekrar hizmete açıldı. Ada’nın açılış töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek " 24 gün gibi bir sürede adayı o enkaz halinden bu hale getirdik. Bu olağanüstü çabanın sonunda burada beraberiz. Fakat iki parsel bize ait değildi. Milli Emlak’a ait bu iki bölgenin üst kullanım hakkını 30 yıl için aldık. Bu çok önemli" açıklamalarını yapmıştı.