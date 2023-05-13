Galatasaray ailesi bir araya geldi

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 'Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi.

Galatasaray ailesi bir araya geldi
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sina pırlanta
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Galatasaray’da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, ’Aile Günü’ etkinliğinde bir araya geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı; teknik heyeti, idari kadrosu, futbolcuları ve aileleri, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Kurulan oyun alanlarında çocuklarla eğlenen futbolcular, keyifli bir gün yaşadı.