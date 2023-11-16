Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.30 ve 16.30’da yapacağı idmanlarla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.