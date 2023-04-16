Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından pas-şut ve orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.