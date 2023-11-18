Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.