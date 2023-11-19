Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray 21 Kasım Salı günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.