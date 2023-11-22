Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.