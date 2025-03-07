Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10’a 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.