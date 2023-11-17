Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah kuvvet ve koşu çalışması yapılırken topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.