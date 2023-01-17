Galatasaray, Alanyaspor'u kupada ilk kez eledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Alanyaspor’u mağlup eden Galatasaray, rakibini kupada ilk kez eledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar adını çeyrek finale yazdırdı. İki takım Türkiye Kupası’nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Galatasaray, Alanyaspor’u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.

Alanyaspor ile Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan karşılaşmalar şöyle:

2019-2020 sezonu

5.02.2020: Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0

12.02.2020: Galatasaray: 3 - Alanyaspor: 1

2020-2021 sezonu

10.02.2021: Galatasaray: 2 - Alanyaspor: 3

2022-2023 sezonu

17.01.2023: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2