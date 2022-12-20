Galatasaray, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.