Galatasaray, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’da Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’da yarın saat 21.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Galatasaray, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı