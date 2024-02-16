Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Galatasaray, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.