Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Çakmak Yapı

Galatasaray, yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta MKE Ankaragücü’nü konuk edecek.