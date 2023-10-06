Galatasaray, Antalya'ya gitti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti. Sakatlığını atlatan genç futbolcu Kazımcan Karataş kafilede yer alırken, tedavisi süren Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise İstanbul'da kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya’ya gitti. Sakatlığını atlatan genç futbolcu Kazımcan Karataş kafilede yer alırken, tedavisi süren Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise İstanbul’da kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması için İstanbul Havalimanı’ndan, Antalya’ya gitti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan genç oyuncu Kazımcan Karataş kafilede yer aldı. Tedavisi süren Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise Antalya’ya götürülmedi.
Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro İcardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nellson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey ve Cedric Bakambu."