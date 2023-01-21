Galatasaray, Antalyaspor'a kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı yenilmezliğini de 14 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda mücadele ettiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılıların rakibine karşı yenilmeme serisi devam etti. Galatasaray, Antalyaspor’a karşı hepsi Süper Lig’de olmak üzere son 14 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya’daki müsabakada 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 10 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sona erdi.