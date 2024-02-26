Galatasaray, Antalyaspor'a kaybetmiyor

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray, Antalyaspor'a kaybetmiyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğine devam etti. Antalya temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2’lik kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 16 müsabakada yenilmedi. Aslan bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

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Galatasaray ligin ilk yarısında Antalya’daki mücadeleyi de 2-0 kazanmıştı.