Galatasaray, Antalyaspor'a kaybetmiyor

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 18 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray, Antalyaspor'a kaybetmiyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 18 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk ederken, mücadeleden de 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı üstünlüğünü de devam ettirdi. Cimbom, Akdeniz temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2’lik skorla yenildi. Aslan, bu mücadelenin ardından oynanan 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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