Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.