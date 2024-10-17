Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.