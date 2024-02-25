Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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Öte yandan antrenman öncesinde Gökdeniz Gürpüz’ün doğum günü kutlandı.