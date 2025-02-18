Galatasaray - AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray'ın sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray - AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray’ın sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Sam Barrott olacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Maçta VAR koltuğunda Darren England oturacak. AVAR’da ise Stuart Attwell yer alacak.