Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e teşekkür etti

Galatasaray, takımdan ayrılan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e teşekkür etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Galatasaray, takımdan ayrılan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’e verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Şampiyon Galatasaray’da sözleşmesi biten Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Gomis için sosyal medya hesabından yayımladığı teşekkür mesajında, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe. Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’daki 2. döneminde 44 resmi maçta görev aldı ve 19 gol, 3 asistlik performans sergiledi.