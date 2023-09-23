Galatasaray, Başakşehir'e ligde 8 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir ile ligde oynadığı son 8 maçı kaybetmezken, 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, Başakşehir'e ligde 8 maçtır kaybetmiyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Galatasaray, Süper Lig’de Başakşehir ile ligde oynadığı son 8 maçı kaybetmezken, 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray konuk olduğu Başakşehir’i 2-1’lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte rakibine karşı ligdeki yenilmezliğine de devam etti. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray’a karşı ligdeki son galibiyetini 22 Kasım 2019 tarihinde deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. O dönem Başakşehir’in başında Okan Buruk bulunuyordu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Galatasaray bu maçın ardından Başakşehir ile ligde oynadığı son 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.