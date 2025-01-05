Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

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Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.