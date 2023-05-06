Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.