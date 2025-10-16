Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.