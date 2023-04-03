Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray’da dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.