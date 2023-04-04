Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30’da NEF Stadyumu’nda Medipol Başakşehir’i konuk edecek.