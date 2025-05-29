Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sağ arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma olan Abdülkerim Bardakcı ve ameliyat olan Yunus Akgün antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Başakşehir’i konuk edecek.