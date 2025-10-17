Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 20.00’de deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak.