Galatasaray - Başakşehir maçını 47 bin 708 taraftar izledi
Galatasaray ile Başakşehir arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 47 bin 708 taraftar izledi.
Galatasaray ile Başakşehir arasında Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 47 bin 708 taraftar izledi.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir’i ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve liderliğine devam etti. Bu sezon takımlarını iç sahada yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, turuncu-lacivertlilere karşı da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan müsabakayı toplam 47 bin 708 taraftar takip etti.
Başakşehir taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.