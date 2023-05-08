Galatasaray - Başakşehir maçını 47 bin 708 taraftar izledi

Galatasaray ile Başakşehir arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 47 bin 708 taraftar izledi.

Galatasaray - Başakşehir maçını 47 bin 708 taraftar izledi
Editör
EditörEditör
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Galatasaray ile Başakşehir arasında Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 47 bin 708 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir’i ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve liderliğine devam etti. Bu sezon takımlarını iç sahada yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, turuncu-lacivertlilere karşı da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan müsabakayı toplam 47 bin 708 taraftar takip etti.

Başakşehir taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.