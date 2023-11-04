Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 6 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını sürdürecek.