Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-kırmızılılar, 6 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını sürdürecek.