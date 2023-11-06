Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Münih’e hareket edecek.