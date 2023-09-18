Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray altyapı oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzaladı
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Galatasaray altyapı oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Kırgız oyuncu Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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