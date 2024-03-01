Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.