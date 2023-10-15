Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti
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EditörEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, salı günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.