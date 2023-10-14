Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 2’ye 2 oyunun ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapılacak antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.